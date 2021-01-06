"Тоттенхэм" вишел в финал Кубка Английкой лиги

В последний раз "Тоттенхэм" играл в финале в 2015 году. Фото "Брентфорд"

Вчера в полуфинале Кубка Английской лиги "Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" - 2:0 - из Чемпионшипа. "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграет с "Манчестер Сити", где выступает украинец Александр Зинченко.

Таким образом, лондонский клуб пробился в свой 9-й финал Кубка лиги, до этого четырежды одержал победу. Это лучший показатель среди английских клубов после "Ливерпуля", который играл в финале 12 раз.

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В этом раунде команды проведут по 1-му матчу. Победители пар разыграют трофей в финале 25 апреля на стадионе "Уэмбли".