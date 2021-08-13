Английский "Тоттенхэм" не смог купить защитника "Шахтера" 22-летнего Додо.
"Горняки" отказались продавать бразильца за €20 млн, сообщает Globoesporte.
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Клубы продолжают переговоры. По данным источника, "горняки" готовы расстаться с бразильцем, но за более высокую цену.
В этом сезоне Додо сыграл в пяти матчах во всех турнирах за "Шахтер" и сделал одну голевую передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.
Додо выступает за "Шахтер" с начала 2018-го. За это время успел стать одним из лидеров "Шахтера".
По сообщению СМИ, бразильцем интересовались "Бавария" и ПСЖ.
13 августа "Шахтер" сыграет в рамках четвертого тура УПЛ против "Металлиста -1925".
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