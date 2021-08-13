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пятница, 13 августа 2021 09:13

"Тоттенхэм" не смог купить защитника "Шахтера"

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&quot;Тоттенхэм&quot; не смог купить защитника &quot;Шахтера&quot;
Додо перебрался в Украину в начале 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Английский "Тоттенхэм" не смог купить защитника "Шахтера" 22-летнего Додо.

"Горняки" отказались продавать бразильца за €20 млн, сообщает Globoesporte.

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Клубы продолжают переговоры. По данным источника, "горняки" готовы расстаться с бразильцем, но за более высокую цену.

В этом сезоне Додо сыграл в пяти матчах во всех турнирах за "Шахтер" и сделал одну голевую передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Додо выступает за "Шахтер" с начала 2018-го. За это время успел стать одним из лидеров "Шахтера".

По сообщению СМИ, бразильцем интересовались "Бавария" и ПСЖ.

13 августа "Шахтер" сыграет в рамках четвертого тура УПЛ против "Металлиста -1925".

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Дата
13
августа

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