Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена

Тимощук давно расстался с Навроцкой.Фото: livejournal.com

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала о вывезенных бывшим мужем в Россию украинских культурных ценностях.

"Мы собирали иконы. Но контрабандой в особо крупном размере - около 10 миллионов евро - Тимощук вывез их в Россию". Об этом сообщает fanday.net

"Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове. Это были наши иконы. Но нельзя вывозить такие ценности из Украины.

Но Тимощуку можно - почему нет? В Украине, если есть бабки и "решалы" за спиной, то можно все - и границу открыть на миллионы, и вывезти все, что хочешь. У нас правила и законы только для простых людей. А из Донецка тоже Тимощук вывез посредством своих связей наше имущество в Россию. В первые годы войны он получил даже какую-то грамоту от руководства ДНР. Поэтому из Донецка тоже может вывозить, что хочет. Я убеждена, что из России Тимощук не собирается вообще никогда возвращаться в Украину. Когда-то были варианты вернуться из-за Шевченко, Павелко или Ахметова. Но не думаю, что он этого действительно хотел. И наш развод здесь ни при чем. В Россию ветер ему дует сильнее, а он по ветру.

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Анатолий Тимощук является рекордсменом сборной Украины по количеству проведенных матчей - 144. Сейчас Сейчас работает тренером в "Зените".