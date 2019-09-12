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четверг, 12 сентября 2019 13:28

Тимощук может потерять половину имущества из-за иска бывшей жены

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Тимощук может потерять половину имущества из-за иска бывшей жены
Анатолий Тимощок никак не может разделить имущество с бывшей женой

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук рискует получить очередные проблемы. После открытых уголовных дел в Германии экс-капитан "сине-желтых" вынужден судиться и в России.

Де-юре жена Тимощука Надежда Навроцкая подала иск к экс-капитана сборной Украины о разделе имущества и взыскании алиментов. Дело рассмотрит Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает российское издание "Фонтанка".

Как информирует источник, Навроцкая просит признать совместно нажитыми пять объектов недвижимости в элитном доме на Крестовском острове. На их строительство Тимощук в 2016 году заключил договоры долевого участия. Также истица просит взыскать половину средств спортсмена на счетах в "Газпромбанке", а еще требует взимать треть ежемесячных доходов футболиста в пользу их двух несовершеннолетних детей.

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Анатолий Тимощук является рекордсменом сборной Украины по количеству проведенных матчей за национальную команду - их у него 144. Выступал за "Шахтер", "Зенит", Баварию ", а сейчас является помощником Сергея Семака в" Зените "

https://football24.ua
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