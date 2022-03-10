Тимощук дал согласие на сотрудничество с ФСБ РФ - источник

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, которого все считали патриотом, возможно, работает на ФСБ России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Константин Андриюк.

"Где-то 4 года назад, во время первых новостей о разводе, поступило интересное сообщение от неизвестного адресата. Все документы за 2012 год.

Пусть после ознакомления каждый делает вывод сам, возможно, этим стоит заняться и СБУ.

Анатолий Тимощук, который из самого публичного украинского спортсмена превратился в самого закрытого, может, прокомментируешь? Или если сам не знаешь, что сказать, спроси о помощи своего друга", - написал Андриюк.

Фото: t.me/AndriyuKK

Также журналист процитировал данные документов:

"Я, Тимощук А.А., поступив на службу в органы внутренних дел, присягаю на верность народу РФ. Клянусь соблюдать Конституцию и законы РФ, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня служебные обязанности.

Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел трудности, быть честным и мужественным, бдительным сотрудником, хранить государственную и служебную тайну".

Тимощук - рекордсмен национальной сборной Украины по количеству сыгранных матчей. 114 раз одевал сине-желтую футболку. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины Тимощук работает в питерском "Зените" и не поддержал Украину в войне с РФ.