Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

24 августа 1951 была пятница. 24-летний защитник "Торонто Мэйпл Ливз" Билл Барилко собирался лететь самолетом порыбачить. Мать ни за что не хотела отпускать сына. Дело в том, что в пятницу погиб его отец. Билл не слушался ее, считая, что мать просто суеверной. Когда утром сын наклонился чтобы поцеловать, сделала вид, что спит. Впоследствии жалела о своем поступке всю жизнь. Билл Барилко не вернулся. Его искала вся Канада, но нашел только через 11 лет пилот вертолета Рон Бойд.

Алюминий блеснул на солнце и Бойд сделал круг в тайге в 100 километрах от города Кокран в провинции Онтарио. Увидел разбитый самолет. Экспедиция, которая прибыла на место происшествия, нашла два скелета. Один принадлежал Биллу Барилко, другой - его другу врачу Генри Хадсону. По заключению специалистов аварию вызвала большая загруженность самолета и плохая погода.

Мать хоккеиста жалела о своем поступке всю жизнь

Билл Барилко имел незаурядный талант и вполне мог бы быть лучшим защитником в истории НХЛ вместо Бобби Орра. Он провел всего пять сезонов в НХЛ. Из них четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. В течение трех лет (1947, 1948, и 1949) Билла включали в состав символической сборной "Все звезды НХЛ".

- Он появился в раздевалке все так большой, белокурый, сияющий, и глядя на меня Сида Ейппса и Тидера Кеннеди, это я точно помню, заявил: "Ребята, солнце встает!", - вспоминал много лет голкипер "Торонто "Турк Брода. - Он излучал собой характер и положительную энергию. Мне показалось, что я вижу перед собой классического героя книжного типа. Улыбка, подлинная искренность, все это свидетельствовало, что Барилко рожден для чего-то большого, настоящего.

Другой игрок команды "Канадиенс" Морис "Ракета" Ришар, который не раз с правого фланга пытался пробить защиту "кленовых" так описывал характер поведения на хоккейной площадке Билла Барилко:

- Он был очень жестким и агрессивным игроком, незаменимым для своей команды. Он практически всегда мог остановить нападающего. Билл умел играть против нескольких игроков одновременно: толкать одного, клюшкой отбирать шайбу у другого и в любой момент был готов броситься на третьего. Я его запомнил через такую ​​манеру игры. И, конечно, хорошо помню его решающий гол в наши ворота в апреле 1951, который принес ему славу.

Все кричали: "Сестра героя, открывай!"

Владелец "Монреаля" Дик Ирвин после этого сказал:

- Я ненавижу Барилко, но хотел бы, чтобы он играл за нас.

После исчезновения Барилко "Торонто" ни разу не мог выиграть Кубок Стэнли. И только после того, как его тело опустили в землю, "Мэйпл Ливз" снова победили.

Наибольшей славы Билл зажил в свой последний сезон. В финале Кубка Стэнли играли самые принципиальные и самые титулованные клубы - "Монреаль" и "Торонто". Во всех пяти матчах финальной серии победитель определялся в овертайме. За 32 секунды до конца третьего периода "Торонто" уступало 1:2. "Кленовые листья" сняли голкипера и сумели перевести встречу в овертайм.

В дополнительное время Билл рискнул пересечь синюю линию. Обычно тренер "Кленовых" штрафовал защитников на 500 долларов за такие вольности. Билл получил шайбу в падении. Вратарь "Монреаля" Джер Макнил растерялся и пропустил гол. "Торонто" выиграл 3:2 и девятый раз (больше всех на то время) завоевал Кубок Стэнли.

- Я возилась со своим трехмесячным сыном и краем уха слушала радиотрансляцию матча, - вспоминала много лет сестра нашего героя Энн Клисанич-Барилко. - И вдруг легендарный комментатор Том Хеввит начал возбужденно кричать: "Барилко, Барилко, го-о-ол!" Буквально через минуту в дверь начали стучать соседи. Они кричали: "Сестра героя, открывай!". Пришли все друзья, знакомые. Вернулся с работы муж. Уже было поздно, но мы праздновали. Для нас, простых людей, это была по-настоящему большое событие. Конечно? Билл - он наш, обычный парень, а тут - подарил такой праздник. Знаете, как люди ведут себя в подобных случаях? Все начали что-то вспоминать, рассказывать о Билле. И так до утра. Никому не хотелось спать.

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"Торонто" навсегда закрепил №5 за Биллом Барилко.