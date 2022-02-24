Телеканал Setanta Sports больше не будет транслировать матчи российских клубов

После вторжения России в Украину Setanta Sports не будет больше транслировать матчи с участием российских клубов.
Об этом сообщает пресс-служба холдинга Adjara Group, которая в начале года приобрела канал, передает "Детектор медіа".
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24 февраля матч между "Бетисом" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга не будет транслироваться в прямом эфире Setanta Sports.
В поддержку Украины во время матча на телеканале прозвучит национальный гимн Украины.
Пресс-служба телеканала также сообщает, что все прямые трансляции на этой неделе будут исключительно с английским комментарием.
В начале 2022 года грузинский холдинг Adjara Group купил украинский канал Setanta Ukraine, расширив свои права на телетрансляции и стриминговое вещание. Дистрибьютором канала является StarLightMedia.
Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы.
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