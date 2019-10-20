Тасотти и Малдера меняю тактику сборной Украины

Сборная Украины по футболу досрочно, за два тура до завершения отборочного этапа вышла из 1 места на Евро 2020. Тренером команды является звездный Андрей Шевченко. Помощниками - итальянцы Мауро Тасотти и Андреа Малдера. Наш рассказ - о них.

Тассотти родился 19 января 1960 года в Сан-Базилио, который только формально числился районом Рима, а на самом деле был дальним пригородом – "боргата". Местные жители выбирались в те времена в лучшем случае в магазины на Виа Тибуртина, а площадь Пьяцца Навона и Испанскую лестницу видели только по телевизору или же представляли себе в сказочных мечтах. Как Париж. Зато футбольных полей в Сан-Базилио было целых два. Надо ли говорить, что все свободное от школы время Мауро гонял в футбол.

Римлянин Тассотти болел за "Рому", а попал в состав "Лацио" – в руки легендарного Боба Ловати – выиграв в молодежке Кубок Примаверы.

5 ноября 1978 года 18-летний Мауро дебютировал в Серии А. В тот же день его одногодок Франко Барези проводил свой седьмой матч за команду из одного крупного северного города. Чтобы эти два футболиста встретились, судьба Тассотти должна была совершить крутой поворот. "В 20 лет я решился оставить семью, город, где я родился и вырос, друзей, с которыми встречался каждый день, гонял мяч", – вспоминает Тассотти. После двух сезонов, проведенных в высшем итальянском дивизионе за "Лацио", Тассотти отправился в "Милан"… в Серию Б.

Вот как представил новичка болельщикам журнал "Форца Милан!" в сентябре 1980 года: "Последняя находка Боба Ловати для основы "Лацио" стала первой покупкой "Милана" в этом сезоне. Надежный, угрюмый защитник". Сам Ловати выдал Мауро что-то вроде рекомендательного письма: "Это отличное приобретение, "Милан" никогда не пожалеет о нем. Тассотти – один из тех, кто не оставляет сопернику никаких шансов, кто вцепляется зубами, кто борется до конца.

Сам Тассотти уже в первом интервью показал свое умение играть в стенку – качество, без которого не обойтись, если тебе суждено находиться на одном фланге с Донадони:

– Мне было жаль уезжать из Рима. Но речь идет о "Милане", ради которого можно пойти и на некоторые жертвы. И я собираюсь это сделать, чтобы использовать те возможности, которые дает "Милан".

Переход Тассотти из серии А в серию Б удивил буквально всех. Джанкарло Дотта в книге "Совершенная команда" объясняет случившееся очень просто: "Здесь не обошлось без воли судьбы и классического зачина "если бы…" Если бы Бруно Джордане не попался на тотализаторе, то в "Милане" играл бы он, а не Тассотти". Джордано был уже собственностью северян, когда получил дисквалификацию. Чтобы компенсировать потерю, римский клуб отправил "Милану" Мауро Тассотти, подающего надежды защитника.

Но уже по итогам первого сезона клубный журнал давал ему положительную характеристику: "Наш римский парень играл с переменным успехом. Некоторые отличные матчи были подпорчены арбитрами… и его темпераментом. Он пропустил четыре игры, и его отсутствие сразу сказалось Роль Тассотти в защите не оспаривается – это сила".

По миланским меркам Тассотти вел довольно скучную жизнь: тренировки, календарные матчи и телевизор на базе – до и после ужина.

А еще у Тассотти были замечательные тренеры. Нильс Лидхольм превратил игрока, которого сами миланцы беззлобно называли "защитнище". Вскоре его уже начнут называть "Джалма" – как Джалма Сантоса – и "миланским бразильцем".

С Лидхольмом Мауро прошел школу "зонной защиты", а уж когда пришел Сакки, начались настоящие университеты, по окончании которых весь футбольный мир выучит магическую защитную формулу наизусть: Тассотти – Костакурта – Барези – Мальдини.

И если Франко Барези по праву считается первым игроком нового "Милана", то Мауро стал вторым. Он был частью этой "команды непобедимых".

Когда Тассотти пришел в "Милан", дальновидный Джанни Ривера облегченно вздохнул: "Ну вот, позицию правого защитника мы закрыли лет на 10".

Для многих итальянских тиффози самым памятный финал Кубка европейских чемпионов состоялся в 1989 году, когда "Милану" противостояла "Стяуа". Так считал и сам Тассотти, пока не наступил год 1994-й, когда "россонери" разгромили со счетом 4:0 "Барселону".

Болельщики запомнили в связи с этим матчем два эпизода с участием Тассотти. Эпизод первый, тревожный – предматчевый. Барези дисквалифицирован, и на его место должен выйти Мауро. Эпизод второй, счастливый – послематчевый. Капитан Тассотти победно вскидывает в ночное небо пятый в истории "Милана" Кубок чемпионов. Чего ему стоил этот вечер в частности, и вся эта работа на протяжении четырнадцати лет, знает только он сам.

Время шло, игроки приходили и уходили – кто-то в аренду, а кто-то навсегда. Тассотти не покидал "Милан" ни на один день:

– У меня всегда был спокойный отпуск. Представьте себе, мое имя ни разу не упоминалось в связи с трансферными кампаниями. Я заканчивал сезон, уезжал в отпуск и точно знал: через месяц вернусь и увижу все то же. Я всегда был уверен, что останусь, поэтому никогда не просил, чтобы меня продали.

Все рухнуло летом 1995 года. Тренер "Милана" Фабио Капелло собрал журналистов перед началом сезона, чтобы сообщить: "Тассотти не будет, он уехал домой. Официально он травмирован. – Глаза Железного Фабио предательски увлажнились. – Играть Мауро не будет. У Антонеллы рак". Но Тассотти вернулся в команду и продолжил тренировки. Он привозил с собой детей, заботился о них, возвращался к работе, а потом снова убегал к дочери и сыну. 12 февраля 1997 года Антонеллы не стало, и жизнь Мауро накрыла мрачная тень. Он так и не выбрался из этой тени, хотя уже через девять дней после похорон жены вышел на матч в Перудже.

Он вернулся, но уже в другой мир, в другой "Милан". Защите команды, где самым молодым был 30-летний Костакурта, в общей сложности было 140 лет. За сезон "Милан" собрал больше поражений, чем за пять лет при Капелло.

В 1990-м Мауро обещал, что его никогда не увидят на тренерской скамейке – он собирался стать финансистом. Но теперь все было иначе. У Тассотти осталась только семья – дети и "Милан". Их нужно было поднимать. Мауро стал тренером молодежного состава и в 1999-м и 2001-м выиграл два престижнейших турнира в Виареджо. После таких успехов его сразу позвали в "Парму", но Тассотти отказался: "Я должен растить детей. И потом, в "Милане" я всегда чувствовал себя как дома".

18 марта 2001 года в альманахе "Панини" появилась запись: "Милан" – "Бари" 4:0. Тренер – Тасотти (1), спортивный директор – Чезаре Мальдини (1)". В тандеме они проработали до конца сезона, организовав незабываемую "теннисную партию" против "Интера" – 6:0.

После этого пришел Анчелотти.

Позже Тасотти признается, что хотел тренировать "Милан", но шанса не получил. А когда его позвал Шевченко в сборную – сразу же согласился.

— Андрей Шевченко всегда интересовался тактическими аспектами. Мы с ним разбирали, как надо двигаться нападающему и как использовать свободные зоны. Часто вдвоем анализировали какие-то эпизоды, которые его беспокоили. Было интересно, а те, кому интересно, потом хотят и сами работать.

Шевченко не кажется строгим тренером. Он скорее внимателен относительно дисциплины. Если команда организована за пределами поля, так будет и на поле. Если не будет порядка в быте, не будет его и на поле.

Другой итальянец в сборной - Андреа Малдера родился в Милане 18 мая 1971 в футбольной семьи. Отец (чемпион мира 1969 года) и дядя (чемпион Италии 1979 года в составе Милана). Оба - экс-игроки Милана и других клубов, а также национальной сборной Италии 70-х годов.

Как игрок Андреа сформировался в секторе детско-юношеского футбола "Милана", но на официальном взрослом уровне с клубом так и не достиг высот (несколько предсезонных и товарищеских игр). Несколько лет отработал в главной команде "Милана" в качестве помощника по тактике при таких тренерах, как Леонардо, Зеедорф, Аллегри Индзаги, но в сезоне 2015-2016 вернулся в департамент детско-юношеского футбола клуба, возглавив отдел видеоанализа при нем. Там занимался, в том числе, анализом действий молодых игроков "Милана", которые находились в аренде в других клубах.

Всего в "Милане" Малдера провел 37 лет! Он имел контракт с "Миланом" до июня 2017 года, однако по общему решению (как и Мауро Тассотти) его разорвал. Уход Малдеры из "Милана" был предрешен, поскольку последняя его должность не была на уровне его возможностей и профессиональных запросов. Аналитика детско-юношеского футбола после многих лет работы с главной командой - это было лишь временным.

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Малдера как тактик особое внимание уделяет изучению противника и его игры, предпочитая играть "вторым номером", подстраиваясь под соперника, находя его уязвимые места и жаля туда, в том числе и используя "стандарты". Осторожность тактических схем в выборе рисунка игры можно считать основной доминирующей качеством Малдеры-тактика