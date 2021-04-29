"Так нельзя издеваться" - Скрипник "наехал" на судей после скандальной игры

 
Ексклюзивы
1/5
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 324
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 324
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 252
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 648
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 963
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
4 Просмотров: 576
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 360
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 774
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 225
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
"Манчестер Сити" благодаря Зинченко дожал ПСЖ
"Манчестер Сити" благодаря Зинченко дожал ПСЖ
"Заря" в матче со скандальным судейством проиграла "Олимпику"
"Заря" в матче со скандальным судейством проиграла "Олимпику"
Как "Манчестер Сити" прошёл ПСЖ
Как "Манчестер Сити" прошёл ПСЖ
"Челси" не смог дожать "Реал"
"Челси" не смог дожать "Реал"
Интервью
1/5
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 324
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 324
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1116
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 954
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1971
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 225
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 10:25

"Так нельзя издеваться" - Скрипник "наехал" на судей после скандальной игры

  Комментировать
&quot;Так нельзя издеваться&quot; - Скрипник &quot;наехал&quot; на судей после скандальной игры
Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник раскритиковал судей после матча с "Олимпиком".

По мнению наставника луганчан, именно арбитры не позволили его команде бороться за выход в Лигу чемпионов.

"Продолжается все это уже много матчей. Мне жаль ребят. Ничего, все равно будем третьими. Мы подходим выше, нам дают понюхать, но нервов уже не хватает. Боремся с ветряными мельницами. Все понимают, но как-то так у нас. Никаких комментариев со стороны арбитров. Кому-то так нужно. Спрашивайте у судьи. Это не первый случай такой. Эпизод с голом? Вы из меня вытягиваете вот это все, а потом предупреждения клубу дают. Мы стоим на этом месте, мы его защитим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт назвал виновных в провале "Шахтёра"

Так тоже нельзя издеваться каждую игру. Прошлый сезон, теперь опять. Вы же, журналисты, считаете, сколько очков отбирают. Мы боремся с этим второй год. Свою цель мы выполним. А календарь - это вообще нонсенс. Потом этих ребят хотят в сборную вызвать. А как он будет играть в сборной, если целый месяц играет раз в три дня? И все матчи решающие. И полуфинал Кубка, и сейчас призовые места. А потом в сборной скажут, мол, не подходит. Ребята горят, чтобы их в сборную вызвали, чтобы внимание обратили. А как они себя покажут, если они выжаты.

И судьи еще так работают. Какой футбол, если все состоит из таких решений - там передернул, там удалил, там поставил. Бред сумасшедшего. Судей уважать нужно, а у меня они не вызывают уважение", - сказал тренер в эфире телеканала "Футбол".

В перенесенном матче "Олимпик" сенсационно победил "Зарю" -2:1. Для дончан это первая победа в 2021 году.

В первом тайме арбитр Николай Балакин не засчитал гол Артёма Громова и удалил вратаря "Зари" Николу Василя.

В случае победы команда Виктора Скрипника приближалась на расстояние одного очка к "Шахтеру" за три тура до окончания чемпионата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Так нельзя издеваться" - Скрипник "наехал" на судей после скандальной игры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

Оправдание белых полицейских, избивших чернокожего, вылилось в погромы

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 11466
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 7560
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6939
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 6662
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 5904
Спорт
33-летний Месси хочет получить от "Барселоны" контракт на 10 лет
33-летний Месси хочет получить от "Барселоны" контракт на 10 лет Просмотров: 72
"Шахтёр" готов купить двух игроков "Сассуоло"
"Шахтёр" готов купить двух игроков "Сассуоло" Просмотров: 135
Стало известно, при каком условии Усик будет драться с Джошуа
Стало известно, при каком условии Усик будет драться с Джошуа Просмотров: 135
Мораес рискует больше не сыграть за "Шахтёр"
Мораес рискует больше не сыграть за "Шахтёр" Просмотров: 279
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Летом газ для населения не подешевеет
3
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
Голосов: 532
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть