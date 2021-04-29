"Так нельзя издеваться" - Скрипник "наехал" на судей после скандальной игры

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник раскритиковал судей после матча с "Олимпиком".

По мнению наставника луганчан, именно арбитры не позволили его команде бороться за выход в Лигу чемпионов.

"Продолжается все это уже много матчей. Мне жаль ребят. Ничего, все равно будем третьими. Мы подходим выше, нам дают понюхать, но нервов уже не хватает. Боремся с ветряными мельницами. Все понимают, но как-то так у нас. Никаких комментариев со стороны арбитров. Кому-то так нужно. Спрашивайте у судьи. Это не первый случай такой. Эпизод с голом? Вы из меня вытягиваете вот это все, а потом предупреждения клубу дают. Мы стоим на этом месте, мы его защитим.

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Так тоже нельзя издеваться каждую игру. Прошлый сезон, теперь опять. Вы же, журналисты, считаете, сколько очков отбирают. Мы боремся с этим второй год. Свою цель мы выполним. А календарь - это вообще нонсенс. Потом этих ребят хотят в сборную вызвать. А как он будет играть в сборной, если целый месяц играет раз в три дня? И все матчи решающие. И полуфинал Кубка, и сейчас призовые места. А потом в сборной скажут, мол, не подходит. Ребята горят, чтобы их в сборную вызвали, чтобы внимание обратили. А как они себя покажут, если они выжаты.

И судьи еще так работают. Какой футбол, если все состоит из таких решений - там передернул, там удалил, там поставил. Бред сумасшедшего. Судей уважать нужно, а у меня они не вызывают уважение", - сказал тренер в эфире телеканала "Футбол".

В перенесенном матче "Олимпик" сенсационно победил "Зарю" -2:1. Для дончан это первая победа в 2021 году. В первом тайме арбитр Николай Балакин не засчитал гол Артёма Громова и удалил вратаря "Зари" Николу Василя. В случае победы команда Виктора Скрипника приближалась на расстояние одного очка к "Шахтеру" за три тура до окончания чемпионата.