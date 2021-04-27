Эксперт назвал виновных в провале "Шахтёра"

Вячеслав Шевченко 11 сезонов играл за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

В провале "Шахтёра" виноват генеральный директор Сергей Палкин, главный тренер Луиш Каштру, директор по футболу Дарио Срна, главный селекционер Жозе Боту.

Бывший игрок "Шахтёра", а ныне эксперт на телевидении Вячеслав Шевчук раскритиковал боссов донецкого клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу поддержал приглашение Де Дзерби в "Шахтёр"

"В этой ситуации виноваты все: Палкин, Боту, селекция и Срна. Потому что они должны влиять. Перед Новым годом я говорил, что "Шахтёр" практически упал на дно, и я был прав.

Именно тогда нужно было менять Каштру. Сейчас от первого места разрыв в 13 очков. Кто будет отвечать, если команда займет третье место в чемпионате?" – заявил Шевчук в эфире "Великого футбола".

В текущем сезоне "Шахтёр" не выиграл ни одного трофея. "Горняки" вылетели из Кубка Украины от перволигового "Агробизнес", уступили "Динамо" чемпионский титул и в Лиге Европы дошли только до 1/8 финала. Вячеслав Шевчук выступал за "Шахтёр" с 2005 по 2016 годы. В составе сборной Украины провел 56 матчей. В сезоне 2018/19 тренировал "Олимпик".