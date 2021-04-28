"Заря" в матче со скандальным судейством проиграла "Олимпику"

"Олимпик" играл в численном большинстве. Фото: "Заря"

В перенесенном поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Олимпик" неожиданно обыграл луганскую "Зарю".

В уик-энд подопечные Виктора Скрипника обыграли олимпийцев со счетом 2:1. Спустя три дня команды вновь встретились — теперь уже в рамках перенесенного матча 10-го тура. Домашнюю встречу "Олимпик" проводил в Чернигове. Пишет zbirna.com

В связи с последними событиями в чемпионате "Заря" стала всерьез претендовать на второе место. В случае победы сегодня луганчане подбирались к "Шахтеру" на расстояние в один пункт. Тем не менее, Скрипник пошел на ротацию, сменив сразу восьмерых игроков. "Олимпик" же по-прежнему нуждался в очках, дабы сохранить прописку в высшем дивизионе.

После стартовой раскачки неплохие удары в створ нанесли донетчане Пасич и Векляк. На 23-й минуте "Заря" ответила голом: Кичак парировал удары Кочергина и Лунева, но с добиванием Громова уже не справился. Однако арбитр Николай Балакин отменил взятие ворот, рассмотрев на видео офсайд у Лунева, который мог помешать вратарю.

На этом спорные решения арбитра не завершились. На 30-й минуте Каргбо влетел в Василя, когда тот сыграл на опережение за пределами штрафной. После просмотра повтора Балакин показал голкиперу "Зари" красную карточку. Каргбо же унесли на носилках и оперативно отправили в больницу. По ходу эпизода арбитр еще и удалил помощника Скрипника Сергея Попова.

До перерыва олимпийцы отметились опасным заблокированным ударом Тейшейры. Однако на старте второй половины встречи подопечные Юрия Калитвинцева все же воспользовались численным перевесом. По ходу контратаки Лебеденко от лицевой с левого фланга скинул назад, а набежавший Бабенко расстрелял ворота.

Далее вышедший на место удаленного Василя Шевченко спас после попыток Тейшейры и Чогадзе. На 68-й минуте один на один вышел Нкенг, но и здесь голкипер "Зари" был на высоте. Однако "Олимпику" все же удалось забить второй мяч. Лебеденко передачей разрезал оборону соперника, Тейшейра легко обыграл Иванисеню и пробил Шевченко.

В концовке "Олимпик" и вовсе мог оформить разгром, несколько шансов не использовал Нкенг. В добавленное время "Заре" удалось отыграть один мяч: после заброса Юрченко выход один на один реализовал сменивший Шахаба Сайядманеш.

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В итоге донетчане прервали неудачную серию в УПЛ и победили впервые с декабря. В турнирной таблице подопечные Калитвинцева поднялись на 11-е место. "Заря" осталась на третьем месте. До "Шахтера" – 4 очка.