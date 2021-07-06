Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя

6 июля 2019 года победитель Владимира Кличко британец Тайсон Фьюри обвинил украинского боксера в мошенничестве во время боя, который состоялся 28 ноября 2005-го в немецком Дюссельдорфе.

Тогда Фьюри дал интервью talksport.com

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Британец победил Владимира Кличко и прервал его впечатляющую победную серию, которая состояла из 22 боев в течение более 10 лет. При этом Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве.

"Что они сообщили на взвешивании? 112 килограмм. Я в последний раз столько весил 10 лет назад, - утверждал Фьюри. - Я вешу 116 килограмм. А еще у него были такие ботинки, чтобы быть выше. И казалось, что он одинакового со мной роста (рост Фьюри 206 см, Кличко - 198 см. - Gazeta.ua). Я ему так и сказал: "Ты накрутил вес, вышел в стельках. Что ты задумал?" И я был прав. Третье, что они сделали - покрытие ринга. В день боя я выхожу в ринг, чтобы его испытать. А там, представьте, четыре сантиметра пенки. Он словно матрас с эффектом памяти. Я сразу же сказал, что драться на нем не смогу. Я себя чувствовал космонавтом на Луне".

Но бой состоялся. Кличко потерпел первое поражение с 2004 года. Он проиграл по очкам - 112:115 дважды и 111:116.

"Я хорошо подготовился, но не хватало скорости. В конце боя понимал, что нужен нокаут. Я точно знаю, что будет матч-реванш", - сказал после боя 39-летний Владимир Кличко. Не исключено, что Фьюри и Кличко встретятся в будущем.

29 апреля 2017 года Владимир Кличко встретился с еще одним британцем Энтони Джошуа и проиграл ему в бою за три чемпионских титула техническим нокаутом в 11-м раунде. После этого в ринг украинец больше не выходил. Но до сих пор продолжает интриговать возвращением в бокс.