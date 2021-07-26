Тайфун помешал соревнованиям лучников на Олимпиаде

Соревнования лучнико пройдут в другой день. Фото: Reuters

На Олимпийских Играх в Токио перенесли соревнования четырех украинских спортсменов. В город надвигается мощный тайфун.

Под изменения в расписании попали соревнования двух украинских лучниц - Вероники Марченко и Лидии Сичениковой в 1/32 финала одиночного турнира. А также полуфинальный заплыв в гребле двоек с участием Игоря Хмары и Станислава Ковалева.

Соревнования перенесли не только для украинцев, но и для большинства других участников, из-за погоды.

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Ожидается, что во вторник Токио должен попасть под эпицентр тайфуна третьей категории. Пока на Олимпиаде украинские спортсмены завоевали две бронзовые медали - дзюдоистка Дария Билодид и Игорь Рейзлин в фехтовании на шпагах.