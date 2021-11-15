Сын Суркиса номинирован на "Золотой мяч"

Вячеслав Суркис выступает за "Динамо" Ю-15. Фото: ФК "Динамо" Киев

Сын бывшего руководителя УАФ и обладателя "Динамо" Григория Суркиса может получить "Золотой мяч" в юношеском футболе.

Детско-юношеская футбольная лига Украины (ДЮФЛУ) назвала номинантов на "Золотой мяч" лиги, сообщает сайт организации.

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В список девяти претендентов в категории U-15 защитного плана попал сын Григория Суркиса голкипер юношеской команды Вячеслав Суркис.

Суркис-младший выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины под эгидой ДЮФЛУ в элит-лиге сезона 2020/2021: у "Шахтера" в полуфинале, затем – в ГАФ Днепр.

В турнирной таблице УПЛ "Динамо" и "Шахтер" делят первое место, имея в своем активе по 35 очков. В следующем туре "Динамо" будет играть с "Черноморцем", а "Шахтер" померяется силами с "Рухом".