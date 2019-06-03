Сын Рейеса написал погибшему отцу эмоциональное прощальное письмо

Лопес Рейсы написал трогательное письмо к своему отцу.

Сын погибшего Хосе Антонио Рейеса по имени Лопес написал прощальное письмо к отцу, который трагически погиб в автокатастрофе.

"Это момент, который мы провели вместе, папа. В тот день ты, как всегда, дал мне совет, но сегодня ты не вернулся и это очень тяжелый день для меня.

Я всегда буду тобой гордиться, папа. Мы не проводили много времени вместе, но только ты и я знаем, как сильно мы любим друг друга.

Я знаю, что ты будешь заботиться обо мне с неба, а я никогда не забуду тебя. Я люблю тебя, папа ", - написал Рейес-младший на своей странице в "Instagram".

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Напомним, 35-летний полузащитник погиб в автокатастрофе Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе в субботу. Причиной аварии называют превышение скорости.