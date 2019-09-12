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четверг, 12 сентября 2019 13:42

Сын легендарного форварда едва не погиб от рук разъяренных фанатов

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Сын легендарного форварда едва не погиб от рук разъяренных фанатов
Гари Линекер сейчас работает футбольным комментатором и экспертом на английском телевидении

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер признался, что его сын Харри находился в шаге от смерти, снимая документальный фильм на матчи квалификации ЧМ-2022 Сьерра-Леоне - Либерия (1: 0).

"Он был в Сьерра-Леоне, работал над официальным матчем местной сборной и Либерии. Либерия победила 3: 1 в первом матче, они там снимали на камеру фанатов, раздевалку и все, что происходило за кулисами.

В общем, мой Харри едва не лишился жизни, это было довольно страшно. Сьерра-Леоне нужно было забить, тогда они бы прошли дальше по правилу выездного гола. На последней минуте игрок потерял эту возможность, раздался свисток и тут начались беспорядки. Фанаты выбежали на поле, бросали камни.

Харри стоял рядом с оператором. Когда толпа заполнила поле, они разделились, Харри побежал в тоннель в попытке скрыться. Туда пришли фанаты - 50 или 60 человек, и напали на него. Они срывали с него одежду, забрали телефон и вытащили все из карманов. У него были только сигареты. Харри находился в этом ужасе.

Затем он увидел нож и подумал, что его сейчас зарежут. Он увидел вооруженного охранника с щитом и бросился к нему. Сын рассказал, что просидел там довольно долго. Этот парень спас Харри и отвел его в комнату.

Я узнал об этом вчера вечером и полночи не мог заснуть. Сейчас ним все в порядке, уже возвращается домой. Это был последний день съемок ", - цитирует Линекера "Mirror".

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Гари Линекер - английский футболист, играл на позиции нападающего, в настоящее время работает телекоментатором.За время футбольной карьеры трижды становился лучшим бомбардиром Чемпионата Англии по футболу и однажды забил больше голов на 13-м Чемпионате мира. За этот успех он еще и стал первым англичанином, который награжден золотым бутсой. Последним успехом в карьере Гарри стало то, что за все годы профессиональных выступлений Линекер ни разу, даже в товарищеских матчах, не получал красной или желтой карточек.

https://football24.ua
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