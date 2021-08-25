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Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
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  Спортсменка завоевала "бронзу" на Олимпиаде. Фото: instagram.com/koliadenko_8
Спортсменка завоевала "бронзу" на Олимпиаде. Фото: instagram.com/koliadenko_8

Борчиха Ирина Коляденко, которая получила "бронзу" на Олимпиаде в Токио, подарила тренеру квартиру, которую ей предоставило государство.

Своего жилья у спортсменки пока нет. Об этом она рассказала в Instagram.

Квартиру на 41 кв. м в Ирпене Киевской области спортсменке подарили в День Независимости. 25 августа Коляденко сообщила, что решила отдать ее тренеру Владимиру Яременко.

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Коляденко рассказала, что своего жилья у нее никогда не было и это ее мечта, как и олимпийская медаль, которую она получила в Токио.

Украинка Ирина Коляденко, бронзовый призер Олимпийских игр. Фото: instagram.com/koliadenko_8
Призерка Олимпиады в Токио подарила тренеру квартиру. Фото: instagram.com/koliadenko_8
Ирина Коляденко с тренером на церемонии вручения государственных наград «Национальная легенда Украины». Фото: instagram.com/koliadenko_8
Ирина Коляденко, ее тренер Владимир Яременко и президент Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/koliadenko_8
Украинская борчиха, призер Олимпиады в Токио Ирина Коляденко с тренером на вручении государственных наград. Фото: instagram.com/koliadenko_8

"Это мой тренер, с которым я работаю в течение восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени. Да, было нелегко. Ну, чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья!

Очень ценю все вклад тренера в меня. Понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру спасибо" - написала спортсменка.

  Украинская борчиха, призер Олимпиады в Токио Ирина Коляденко с тренером на вручении государственных наград. Фото: instagram.com/koliadenko_8
Украинская борчиха, призер Олимпиады в Токио Ирина Коляденко с тренером на вручении государственных наград. Фото: instagram.com/koliadenko_8

Олимпиада в Японии продолжалась с 23 июля по 8 августа. Украину представляли 157 спортсменов. Украинцы завоевали 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных медалей, бронзовых - 12.

22-летняя украинская борец Ирина Коляденко победила в бронзовом финале Олимпиады в Токио. По выигранную награду Олимпиады в Токио ей выплатили $55 тыс, за которые спортсменка и получила квартиру в городе Ирпень Киевской области.

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