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суббота, 25 июля 2020 20:11

Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
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Волейболистка сборной Италии Вероника Ангелони является не только одной из ведущих спортсменок в своей стране, но и обладает крайне привлекательной внешностью.

Она начала карьеру уже в 12-летнем возрасте, когда присоединилась к команде из дивизиона Серии С, где провела три сезона. В 2004 году Ангелони попала в высшую лигу, где благодаря ярким выступлениям за "Кьери" удостоилась звания лучшей молодой волейболистки чемпионата. Кроме того, в 2003 году она получила приз лучшей нападающей на чемпионате Европы до 18 лет.

Сейчас спортсменке 33 года, и ее карьера близится к завершению. Но для Ангелони это не проблема, ведь она является популярной медийной личностью. В 2017 году она попала на телевидение, когда приняла участие в реалити-шоу "Big Brother VIP", а на ее Instagram подписаны 138 тысяч человек, и все они с нетерпением ждут новых фотографий итальянской красотки.

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Сексуальные фото Вероники Ангелони. Источник: Instagram
Сексуальные фото Вероники Ангелони. Источник: Instagram
Сексуальные фото Вероники Ангелони. Источник: Instagram
Сексуальные фото Вероники Ангелони. Источник: Instagram
Сексуальные фото Вероники Ангелони. Источник: Instagram

Австралийская фитнес-блогер и модель 25-летняя Тэмми Хемброу продемонстрировала шикарную фигуру в бикини. Хемброу ведет Instagram, за которым следят более 11 млн подписчиков. Сексапильные снимки роскошная блондинка совмещает с мотивационными постами.

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