Свитолина вышла в финал Итогового турнира

Свитолиа является фаворитом по мнению букмекеров

Добрый день!

Сегодня в полуфинале женского Итогового турнира по теннису украинка Элина Свитолина сыграет с швейцаркой Белиндой Бенчич. Матч должен начаться в 12-30.

По мнению букмекеров именно Элина является фаворитом противостояния.

В прошлом году Свитолина впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира.

Свитолина уверенно выиграла свою группу, победив всех троих соперниц в двух сетах - Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин.

Бенчич заняла второе место в Красной группе, уступив в первом матче Эшли Барти, после чего обыграв Петру Квитову и Кики Бертенс.

В текущем сезоне Свитолина и Бенчич сыграли дважды, обменявшись победами.

Теннисистки выходят на корт.

На трибунах видно украинский флаг. Элина не одна!

Первый гейм проиграла Элина на подаче соперницы – 0:1

И сразу сравняла - 1:1

Несколько розыгрышей взяла Элина, но гейм за соперницей - 1:2

Восстановила ничейный счет украинка на своей подаче- 2:2.

Вроде и погоняла швейцарку Элина, но сет все же за соперницей - 2:3

Проиграла свою подачу Свитолина. Это уже плохо - 2:4

А теперь выиграла чужую - 3:4!

Супер Элина! два эйса подряд и гейм наш! - 4:4!

Была близка к выигрышу третьго гейма подряд украинка, но не получилось - 4:5.

Еще два эйса и 5:5!

Почти без борьбы проиграла гейм Свитолина - 5:6

Врачи колдуют над швейцаркой. Болит у нее спина. Медицинский тайм-аут.

Затяжной розыгрыш, в котором обе теннисистки могли взять очко, завершился победой швейцарки - 5:7. Первый сет за ней.

Выиграла подачу соперницы Элина - 1:0.

На волоске висела наша соотечественница, но гейм выиграла - 2:0.

Немного отыгралась швейцарка - 2:1

3:1! Украина форевер!

3:2. Быстро меняется ситуация.

Ура! Мы ломим, гнутся шведы, то есть швейцарцы- 4:2

Не везет - 4:3

5:3. Затяжной розыгрыш. Даст Бог, перелом?

И сразу же - 6:3. Теперь не останавливаться!

Элина так и делает! 1:0 в третьем сете.

2:0. Взяла подачу соперницы Элина! Белинда чуть не плачет!

Игра пошла в одни ворота - 3:0!

Ожила Бенчич. Легко выиграла свою подачу - 3:1

Статус-кво восстановлен - 4:1

Все, победа. Отказ Бенчич от борьбы.

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