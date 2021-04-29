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четверг, 29 апреля 2021 14:57

Свитолина вылетела из турнира в Мадриде

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Свитолина вылетела из турнира в Мадриде
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Украинская теннисистка 26-летняя Элина Свитолина попрощалась с турниром WTA 1000 в Мадриде.

В первом круге украинка проиграла представительнице Швейцарии Жиль Тайхманн - 6:2, 4:6, 6:7.

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В первом сете, сеяная под четвертым номером на турнире, украинка не имела никаких проблем и легко победила. Вторая партия началась с брейка Свитолиной и преимущества в два очка. Но дальше Элина успокоилась и позволила сопернице переломить ход поединка, и сравнять счет.

Решающий сет получился нервным. Украинка завладела преимуществом и довела счет до 5:2, но расслабилась в шаге от победы. Чем сразу воспользовалась соперница, которая смогла сравнять счет в партии. Судьба матча решалась на тайбрейке. Качели завершились победой швейцарки, которая выглядела физически сильнее.

В следующем раунде Жиль Тайхманн сыграет против победителя пары Паулы Бадосы из Испании или Барбары Крейчиковой из Чехии.

На своем предыдущем турнире в Штутгарте Свитолина дошла до полуфинала, где проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

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