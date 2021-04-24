Свитолина проиграла первой ракетке мира и покинула турнир в Штутгарте

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина покидает турнир в Штутгарте.

Украина проиграла в полуфинале первой ракетке мира Эшли Барти - 6:4, 6:7, 2:6.

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В первой партии украинка в решающий момент смогла взять инициативу и победить. Второй сет был равен. Свитолина была близка к победе на тайбрейке, но не смогла дожать соперницу. В решающей партии не было борьбы. Австралийка легко взяла сет и выиграла матч.



В финале Эшли Барти соревноваться с Ариной Соболенко из Беларуси или Симоной Халеп из Румынии. Теннисистки недавно играли на турнире в Дубае. Тогда тоже победа была на стороне Барти.