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вторник, 27 апреля 2021 16:25

Костюк обыграла россиянку на турнире в Мадриде

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Костюк обыграла россиянку на турнире в Мадриде
Марта Костюк успешно стартовала в Мадриде. Фото: Jimmie48 Photography

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

В первом круге отбора украинка обыграла россиянку Маргариту Гаспарян - 6:4, 6:1.

В первом сете была равная борьба. Украинка в нужный момент смогла дожать соперницу. Во второй партии борьбы уже не было. Костюк не имела никакого сопротивления от соперницы.

В основную сетку турнира уже вышла Элина Свитолина, а Екатерина Козлова сыграет в последнем раунде квалификации.

В финале квалификации Костюк соревноваться против победителя пары Анастасии Севастовой или Цветан Пиронковой из Болгарии.

На предыдущем турнире в Турции Костюк смогла дойти до полуфинала.

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Дата
27
апреля

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