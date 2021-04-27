Костюк обыграла россиянку на турнире в Мадриде

Марта Костюк успешно стартовала в Мадриде. Фото: Jimmie48 Photography

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

В первом круге отбора украинка обыграла россиянку Маргариту Гаспарян - 6:4, 6:1.

В первом сете была равная борьба. Украинка в нужный момент смогла дожать соперницу. Во второй партии борьбы уже не было. Костюк не имела никакого сопротивления от соперницы.

В основную сетку турнира уже вышла Элина Свитолина, а Екатерина Козлова сыграет в последнем раунде квалификации.

В финале квалификации Костюк соревноваться против победителя пары Анастасии Севастовой или Цветан Пиронковой из Болгарии. На предыдущем турнире в Турции Костюк смогла дойти до полуфинала.