Свитолина вылетела из первой пятерки теннисисток

Свитолина неудачно сыграла на Открытых чемпионатах Англии и Франции.Фото: Reuters

После окончания Уимблдона представили обновленную версию рейтинга WTA с лучшими теннисистками мира.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина покинула топ-5 и разместилась на шестой строчке.

Среди других украинок в топ-100 на 95-м месте дебютировала Ангелина Калинина. Также в первой сотне находятся Даяна Ястремская (44) и Марта Костюк (67).

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Первым номером мирового рейтинга остается австралийка Эшли Барти, а в топ-5 входят: Наоми Осака из Японии, Арина Соболенко из Беларуси, американка София Кенин и канадка Бьянка Андрееску. На Уимблдоне Свитолина и Костюк не сумели преодолеть барьер второго раунда.