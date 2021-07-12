Свитолина вылетела из первой пятерки теннисисток

После окончания Уимблдона представили обновленную версию рейтинга WTA с лучшими теннисистками мира.
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина покинула топ-5 и разместилась на шестой строчке.
Среди других украинок в топ-100 на 95-м месте дебютировала Ангелина Калинина. Также в первой сотне находятся Даяна Ястремская (44) и Марта Костюк (67).
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Первым номером мирового рейтинга остается австралийка Эшли Барти, а в топ-5 входят: Наоми Осака из Японии, Арина Соболенко из Беларуси, американка София Кенин и канадка Бьянка Андрееску.
На Уимблдоне Свитолина и Костюк не сумели преодолеть барьер второго раунда.
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