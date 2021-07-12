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понедельник, 12 июля 2021 16:04

Свитолина вылетела из первой пятерки теннисисток

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Свитолина вылетела из первой пятерки теннисисток
Свитолина неудачно сыграла на Открытых чемпионатах Англии и Франции.Фото: Reuters

После окончания Уимблдона представили обновленную версию рейтинга WTA с лучшими теннисистками мира.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина покинула топ-5 и разместилась на шестой строчке.

Среди других украинок в топ-100 на 95-м месте дебютировала Ангелина Калинина. Также в первой сотне находятся Даяна Ястремская (44) и Марта Костюк (67).

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Первым номером мирового рейтинга остается австралийка Эшли Барти, а в топ-5 входят: Наоми Осака из Японии, Арина Соболенко из Беларуси, американка София Кенин и канадка Бьянка Андрееску.

На Уимблдоне Свитолина и Костюк не сумели преодолеть барьер второго раунда.

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