Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина вылетела из десятки лучших теннисисток мира.

Украинка опустилась на 14-е место рейтинга WTA, потеряв сразу восемь позиций, сообщает сайт организации.

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Свитолина потеряла 1080 очков за Итоговый турнир-2019, в котором она дошла до финала, но уступила Эшли Барти.

Марта Костюк поднялась на пять позиций и дебютировала в топ-50 рейтинге.

Личный рекорд повторила Ангелина Калинина – она поднялась на 57-е место.

Даяна Ястремская потеряла 21 строчку и теперь занимает 100 место.

Лидером женского тенниса остается австралийка Эшли Барти. На втором месте – белорусская Арина Соболенко. Замыкает тройку лучших теннисисток чешка Барбара Крейчикова.