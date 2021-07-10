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суббота, 10 июля 2021 18:17

Определилась победительница Уимблдона

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Определилась победительница Уимблдона
Эшли Барти является первой ракеткой мира. Фото: Reuters

Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир. В финальном матче Барти нанесла поражение восьмой сеяной чешке Каролине Плишковой со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Барти семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Плишкова подала шесть эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.

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Для Барти титул стал 12-м в карьере, четвёртым в сезоне-2021 и второй победой на турнирах "Большого шлема" после "Ролан Гаррос" — 2019. Ранее лучшим результатом Барти на травяном мэйджоре был выход в четвёртый круг в 2019 году.

За победу Барти получит 2000 рейтинговых очков и £ 1,7 млн призовых.

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