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вторник, 25 июня 2019 16:18

Свитолина уступила в первом раунде турнира в Истборне

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Свитолина уступила в первом раунде турнира в Истборне
Черная полоса неудач Свитолиной продолжается

Элина Свитолина уступила Ализе Корне в матче 2-го раунда турнира WTA в британском Истборне.

Матч против 55-й ракетки мира украинка начала еще вчера, но из-за дождя встреча состоялась в рамках сегодняшнего игрового дня.

Суммарно поединок продлился 1 час и 38 мин., за это время Элина однажды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейкпоинтов.

Таким образом, 8-ая ракетка мира терпит третье поражение подряд: вслед за матчем 1/16 финала "Ролан Гаррос" против Гарбинье Мугурусы и стартовой встречи с Маргаритой Гаспарян на кортах Бирмингема.

Ализе Корне (Франция) — Элина Свитолина (Украина, 5) 2:0 (6:3, 7:6(3)

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На турнире в Истборне продолжит выступления Леся Цуренко, выигравшая матч 1-го раунда. Даяна Ястремская, в свою очередь, стартовый поединок проиграла.

https://sportarena.com
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