Свитолина уступила россиянке в первом раунде турнира в Бирмингеме

Черная полоса Свитолиной продолжается

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в 1/16 финала травяного турнира WTA в Бирмингеме и вылетела в первом же раунде.

Обидчицей Свитолиной стала 24-летняя россиянка Маргарита Гаспарян, победившая 7-ю ракетку мира в трех сетах.

В первом сете 24-летняя Свитолина уступила Гаспарян со счетом 3:6, после чего смогла взять второй сет с тем же счетом. В последнем сете Свитолина все же не смогла собраться и довести дело до победы — 4:6.

WTA. Бирмингем. Первый раунд

Элина Свитолина (Украина, 4) — Маргарита Гаспарян (Россия) 1:2 (3:6, 6:3, 4:6)

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В обновленном рейтинге WTA Свитолина сохранила седьмое место.





