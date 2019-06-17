Свитолина уступила россиянке в первом раунде турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в 1/16 финала травяного турнира WTA в Бирмингеме и вылетела в первом же раунде.
Обидчицей Свитолиной стала 24-летняя россиянка Маргарита Гаспарян, победившая 7-ю ракетку мира в трех сетах.
В первом сете 24-летняя Свитолина уступила Гаспарян со счетом 3:6, после чего смогла взять второй сет с тем же счетом. В последнем сете Свитолина все же не смогла собраться и довести дело до победы — 4:6.
WTA. Бирмингем. Первый раунд
Элина Свитолина (Украина, 4) — Маргарита Гаспарян (Россия) 1:2 (3:6, 6:3, 4:6)
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В обновленном рейтинге WTA Свитолина сохранила седьмое место.
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