Свитолина рассказала, сменит ли фамилию после свадьбы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после замужества не хочет брать фамилию мужа, французского теннисиста Гаэль Монфиса.

Украинская теннисистка рассказала, что хочет продолжать выступать под собственной фамилией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монфис подарил Свитолиной кольцо за €700 тыс.

"Гаэль мечтает, что будут две фамилии Монфис, но я все же так не думаю, я Свитолина", - цитирует украинку "Большой теннис Украины".

В января 2019 года Свитолина подтвердила, что встречается с французским теннисистом Гаэль Монфисом. В начале 2021 пара объявила о перерыве в отношениях, но 4 апреля француз сделал украинцы. Свадьба Свитолиной и Монфиса планируется в июле 2021 года.

В своем последнем турнире украинка смогла дойти до 1/2 финала турнира в Майами, где проиграла первой ракетке мира и будущей победительнице Эшли Барти.