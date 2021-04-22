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четверг, 22 апреля 2021 15:45

Свитолина рассказала, сменит ли фамилию после свадьбы

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Свитолина рассказала, сменит ли фамилию после свадьбы
Гаэль Монфис и Элина Свитолина уже более 2 лет вместе. Фото: Инстагарм Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после замужества не хочет брать фамилию мужа, французского теннисиста Гаэль Монфиса.

Украинская теннисистка рассказала, что хочет продолжать выступать под собственной фамилией.

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"Гаэль мечтает, что будут две фамилии Монфис, но я все же так не думаю, я Свитолина", - цитирует украинку "Большой теннис Украины".

В января 2019 года Свитолина подтвердила, что встречается с французским теннисистом Гаэль Монфисом. В начале 2021 пара объявила о перерыве в отношениях, но 4 апреля француз сделал украинцы. Свадьба Свитолиной и Монфиса планируется в июле 2021 года.

В своем последнем турнире украинка смогла дойти до 1/2 финала турнира в Майами, где проиграла первой ракетке мира и будущей победительнице Эшли Барти.

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