Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Майами

 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе
1 Просмотров: 288
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 153
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 495
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1026
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 576
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 513
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 297
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 783
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 567
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
17
5
5
15
20
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Видео
Все видео
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Майами
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Майами
30 лет тренировал: как форвард "Вереса" забил красивый гол со штрафного
30 лет тренировал: как форвард "Вереса" забил красивый гол со штрафного
Как соперник сборной Украины опозорил Германию
Как соперник сборной Украины опозорил Германию
Сенсационное поражение Германии и разгром соперника сборной Украины на Евро: результаты матчей отбора Кубка мира
Сенсационное поражение Германии и разгром соперника сборной Украины на Евро: результаты матчей отбора Кубка мира
Как сыграли соперники сборной Украины
Как сыграли соперники сборной Украины
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 909
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 729
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 279
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 567
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 252
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 234
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
пятница, 02 апреля 2021 09:13

Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Майами

  Комментировать
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Майами
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

Украинка в матче 1/2 финала уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти - 3:6, 3:6.

Соперница начала агрессивно. Барти смогла сразу взять подачу соперницы, много атаковала. У Свитолиной был только 1 шанс переломить ход встречи, когда она взяла геймы, но затем проиграла 2 очка подряд и партию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина снялась в откровенной фотосессии

Во 2-м сете Свитолиной хватило только до половины партии, после чего у нее не осталось сил. Соперница легко довела встречу до победы.

Это была 7-я встреча теннисисток, австралийка выиграла второй раз.

В финале Эшли Барти сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады или Марией Саккари из Греции.

В мировом рейтинге теннисисток Элина Свитолина занимает 5-е место.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Майами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

В море вышел самый большой лайнер в мире

Иоанн Павел II был первым в истории Папой-славянином

Писателя выпустили из психиатрической больницы

Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 22430
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10728
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 7128
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
 Просмотров: 4302
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
5
 Просмотров: 4140
Спорт
Стало известно, как "Барселона" планирует подписать Холанда
Стало известно, как "Барселона" планирует подписать Холанда
Бразильский клуб задолжал "Динамо" €3,5 млн
Бразильский клуб задолжал "Динамо" €3,5 млн Просмотров: 63
Мексиканский боксер хочет драться с Ломаченко
Мексиканский боксер хочет драться с Ломаченко Просмотров: 99
30 лет тренировал: как форвард "Вереса" забил красивый гол со штрафного
30 лет тренировал: как форвард "Вереса" забил красивый гол со штрафного
 Просмотров: 252
Как соперник сборной Украины опозорил Германию
Как соперник сборной Украины опозорил Германию
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
9
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
4
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
4
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
4
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
3
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Голосов: 362
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть