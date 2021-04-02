Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Майами

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

Украинка в матче 1/2 финала уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти - 3:6, 3:6.

Соперница начала агрессивно. Барти смогла сразу взять подачу соперницы, много атаковала. У Свитолиной был только 1 шанс переломить ход встречи, когда она взяла геймы, но затем проиграла 2 очка подряд и партию.

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Во 2-м сете Свитолиной хватило только до половины партии, после чего у нее не осталось сил. Соперница легко довела встречу до победы.

Это была 7-я встреча теннисисток, австралийка выиграла второй раз.

В финале Эшли Барти сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады или Марией Саккари из Греции. В мировом рейтинге теннисисток Элина Свитолина занимает 5-е место.