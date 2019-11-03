Свитолина прокомментировала поражение в финале Итогового турнира

Свитолина не смогла защитить титул на Итоговом турнире. Фото: рейтер

Элина Свитолина прокомментировала свое поражение Эшли Барти в финале Итогового турнира, пишет "Спортарена"

"Безусловно, это была хорошая неделя для меня. Я не собираюсь жаловаться - я одержала победу в 4-х матчах. Мне кажется, что это положительное завершение сезона для меня.

"Для меня главное - подготовиться к следующему сезону. К сожалению, меня продолжает беспокоить боль в колене. После обследования я отправлюсь в Лондон, где буду поддерживать одного запасного теннисиста (Гаэля Монфиса - прим.) На итоговом турнире ATP. Затем ненадолго загляну в Украине, после чего отправлюсь в Дубае, где проходит наша межсезонье. Там в течение месяца я буду готовиться к новым турнирам ", - сказала Свитолина.

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В решающем противостоянии турнира первая ракетка Украины уступила в Барти двух сетах.До сегодняшнего поражения Свитолина выиграла десять подряд игр в рамках соревнования, став прошлогодней победительницей Итогового турнира в Сингапуре.