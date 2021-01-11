Свитолина проиграла россиянке

Украинская теннисистка Элина Свитолина - №5 WTA - проиграла россиянке Веронике Кудерметовой - №46 WTA - в 1/4 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби.
Это был 2-й матч между теннисистками. В очных встречах Кудерметова ведет 2:0. Сообщает "Трибуна".
Матч длился 2 ч. 37 мин. и завершился со счетом 5:7, 6:3, 7:6.
Украинка выполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов.
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В полуфинале Кудерметова сыграет с украинкой Мартой Костюк.
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