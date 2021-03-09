Свитолина проиграла россиянке на турнире в Дубае

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина покинула турнир в Дубае.
Украинка начала турнир с 2-го круга, потому что была сеяная под 1-м номером.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина пожаловалась на высокие призовые в профессиональном теннисе
Свитолина проиграла 1-й матч на турнире россиянке Светлане Кузнецовой - 6:2, 4:6, 1:6.
1-я партия была за украинкой. В Свитолиной все получалось на корте. Казалось, что ее выход в следующий раунд - только вопрос времени. Но Кузнецова смогла выиграть непростую 2-ю партию. В решающем сете Свитолина почти не оказывала сопротивления.
Это была 6-я встреча теннисисток, Кузнецова выиграла только дважды.
На предыдущем турнире в Дохе Свитолина проиграла на стадии 1/4 финала.
В мировом рейтинге теннисисток украинка занимает 5-е место.
Комментарии