Свитолина проиграла россиянке на турнире в Дубае

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина покинула турнир в Дубае.

Украинка начала турнир с 2-го круга, потому что была сеяная под 1-м номером.

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Свитолина проиграла 1-й матч на турнире россиянке Светлане Кузнецовой - 6:2, 4:6, 1:6.

1-я партия была за украинкой. В Свитолиной все получалось на корте. Казалось, что ее выход в следующий раунд - только вопрос времени. Но Кузнецова смогла выиграть непростую 2-ю партию. В решающем сете Свитолина почти не оказывала сопротивления.

Это была 6-я встреча теннисисток, Кузнецова выиграла только дважды. На предыдущем турнире в Дохе Свитолина проиграла на стадии 1/4 финала. В мировом рейтинге теннисисток украинка занимает 5-е место.