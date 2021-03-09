Свитолина пожаловалась на высокие призовые в профессиональном теннисе

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина поделилась мнением о призовых в профессиональном теннисе.

По словам Свитолиной, теннисистам нужно приспосабливаться к новым реалиям в мире из-за пандемии коронавируса.

"Те годы, когда призовые были высокие, нас разбаловали. Теперь эта ситуация влияет на тебя, и, играя на каких турнирах, ты чувствуешь меньшую мотивацию, потому что там призовые намного ниже.

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Например, если ты выступаешь на маленьком турнире, после которого устанешь, и при этом дальше тебе нужно играть на большом турнире, то ты его пропустишь. Так что я считаю, что небольшую роль в вопросе мотивации это имеет. Будем надеяться, что шаг за шагом ситуация улучшится и мы сможем вернуться к тому уровню, на котором были раньше", - сказала Свитолина в интервью The Straits Times.

В текущем сезоне Элина Свитолина занимает 5-е место в мировом рейтинге теннисисток. За свою профессиональную карьеру Свитолина заработала более $20 млн. 9 марта украинка стартует на турнире в Дубае. В 1-м поединке Свитолина сыграет против Светланы Кузнецовой из России.