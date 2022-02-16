Свитолина проиграла лаки-лузеру. Украинка покинула турнир в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
Во втором круге украинка проиграла лаки-лузеру турнира Жиль Тайхман из Швейцарии – 6:7, 2:6.
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Первый сет был ровный, но Свитолина провалила тайбрейк.
Во второй партии борьбы не получилось. Швейцарка легко разгромила украинку и одержала победу в матче.
Свитолина впервые в карьере проиграла лаки-лузеру. Теннисистке, которая не смогла пройти квалификацию в турнир, но получила право играть в основной сетке от организаторов.
Это была третья встреча теннисисток, швейцарка выиграла два последних матча.
В следующем раунде Тайхман сыграет против победительницы пары Вероника Кудерметова – Гарбиньо Мугуруса.
Элина Свитолина занимает 15 место в рейтинге мировых теннисисток.
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