Свитолина проиграла лаки-лузеру. Украинка покинула турнир в Дубае

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.

Во втором круге украинка проиграла лаки-лузеру турнира Жиль Тайхман из Швейцарии – 6:7, 2:6.

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Первый сет был ровный, но Свитолина провалила тайбрейк.

Во второй партии борьбы не получилось. Швейцарка легко разгромила украинку и одержала победу в матче.

Свитолина впервые в карьере проиграла лаки-лузеру. Теннисистке, которая не смогла пройти квалификацию в турнир, но получила право играть в основной сетке от организаторов.

Это была третья встреча теннисисток, швейцарка выиграла два последних матча.

В следующем раунде Тайхман сыграет против победительницы пары Вероника Кудерметова – Гарбиньо Мугуруса. Элина Свитолина занимает 15 место в рейтинге мировых теннисисток.