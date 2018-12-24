Свитолина показала видео соблазнительного танца 

Свитолина поделилась сексуальным видео. Фото: wtatennis.com

Первая ракетка Украины Элина Свитолина интенсивно готовится к новому сезону.

В соцсети Свитолина выложила видео из тренажерного зала.

Оказывается там девушка не только поднимает штангу и таскает гири, но и танцует, сообщает Сегодня.

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Подписчики Свитолиной в Instagram тут же отметили зажигательный танец теннисистки, назвав его сексуальным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Last FINAL push before food coma 🤤😋🍬🍫🎁🥂🎅🏼#XmasPreps Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) 24 Дек 2018 в 2:19 PST

Прошедший сезон Свитолина завершила 4 ракеткой мира.