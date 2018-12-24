Свитолина показала видео соблазнительного танца 

Первая ракетка Украины Элина Свитолина интенсивно готовится к новому сезону.
В соцсети Свитолина выложила видео из тренажерного зала.
Оказывается там девушка не только поднимает штангу и таскает гири, но и танцует, сообщает Сегодня.
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Подписчики Свитолиной в Instagram тут же отметили зажигательный танец теннисистки, назвав его сексуальным.
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Прошедший сезон Свитолина завершила 4 ракеткой мира.
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