Свитолина победила Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира

Свитолина взяла реванш за поражение на Роллан Гаррос

Элина Свитолина сумела одержать вторую победу на Итоговом турнире. После победы над Плишковой Свитолина победила 5 ракетку мира Симону Халеп.

Симона Халеп - Элина Свитолина 0:2 (5:7, 3:6)

Свитолина удачно начала матч, сделав сразу брейк. Элина повела 3:0, однако румынке удалось выиграть три подряд гейма и сравнять счет.

Казалось, что судьба партии будет решаться на тай-брейке. Однако в 12 гейме Свитолина сделала брейк и выиграла сет на подаче Симоны.

На старте второго сета теннисистки обменялись брейками. В седьмом гейме Свитолина смогла сделать еще один брейк и повела 5:3. В следующем гейме Элина не без проблем подала на матч - 6:3.

Последний матч в группе Свитолина сыграет против Бьянки Андрееску. Он не будет иметь принципиального значения, ведь Свитолина гарантировала себе выход в 1/2 финала.

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Элина продолжила победную серию на Итоговом турнире, которая теперь составляет 7 матчей.