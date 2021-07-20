Свитолина перенесла медовый месяц ради Олимпиады

Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис. Фото: Instagram.com/svitolin

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пожертвовала медовым месяцем ради участия в Олимпиаде.

Свитолина планирует провести время со своим мужем Гаэлем Монфисом уже после завершения теннисного сезона в ноябре сообщает ITF.

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"Так много волнующих событий в моей жизни. То, что удалось сыграть свадьбу в условиях ковидних ограничений, - это невероятно. То, что обе семьи смогли присутствовать, - это тоже невероятно.

Мы очень хорошо провели время. Сейчас же мы здесь, в Токио. Мы должны подготовиться и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Теперь нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде.

Мы привыкли выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь", - сказала Свитолина.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 16 июля Свитолина вышла замуж за французского теннисистка Гаэля Монфиса. В мировом рейтинге Свитолина занимает шестое место.