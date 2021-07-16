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пятница, 16 июля 2021 19:03

Свитолина официально вышла замуж
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Первая ракетка Україны 26-летняя Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Свадьба прошла и в Швейцарии.

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Фотографиями со свадьбы в instagram поделился брат Элины Юлиан Свитолина.

Автор: Instagram.com/svitolin
 

Автор: Instagram.com/svitolin
 

Автор: Instagram.com/svitolin
 

Автор: Instagram.com/svitolin
 

Автор: Instagram.com/svitolin
 

Элина Свитолина и Гаэль Монфис публично заявили о том, что они встречаются в январе 2019 года.

В конце февраля этого года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, а в апреле объявили о помолвке.

Свитолина занимает шестое место в рейтинге мировых теннисисток. На Уимблдоне Элина вылетела во втором круге.

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