Свитолина официально вышла замуж

Первая ракетка Україны 26-летняя Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Свадьба прошла и в Швейцарии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина показала татуировку на пляже в Монте-Карло

Фотографиями со свадьбы в instagram поделился брат Элины Юлиан Свитолина.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис публично заявили о том, что они встречаются в январе 2019 года.

В конце февраля этого года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, а в апреле объявили о помолвке.

Свитолина занимает шестое место в рейтинге мировых теннисисток. На Уимблдоне Элина вылетела во втором круге.