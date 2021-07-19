Костюк повторила свой рекорд в рейтинге WTA

Марта Костюк улучшает свои позиции в мировом рейтинге Фото: J48tennis.net

Украинские теннисистки смогли удержать позиции в новом рейтинге WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на шестом месте, а Даяна Ястремская потеряла две позиции и переместилась на 46-ю строчку.

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Марта Костюк поднялась на 65-е место и повторила личный рекорд. Лучший результат в карьере показала Анлегила Калиниа, которая теперь 80-я среди мировых теннисисток.

Марта Костюк из-за травмы пропустит Олимпиаду. Турнир пройдет с 23 июля по 8 августа. Лидером мирового тенниса остается австралийка Эшли Барти. На второй позиции - Наоми Осака из Японии. Замыкает первую тройку белоруска Арина Соболенко. Лидером мужского рейтинга является серб Новак Джокович. На втором месте россиянин Даниил Медведев, а замыкает тройку Рафа Надаль из Испании.