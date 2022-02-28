Свитолина отказалась играть против россиянок и белорусок

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1053
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12627
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12637
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3357
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17235
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105196
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7443
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4257
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6408
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 828
Фото
Все фото
6
5
8
7
6
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
&quot;Stop war&quot; - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
"Stop war" - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
&quot;Мамкин историк&quot; - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
"Мамкин историк" - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Видео
Все видео
Украинские фехтовальщики в знак протеста отказались соревноваться с россиянами
Украинские фехтовальщики в знак протеста отказались соревноваться с россиянами
Капитанская повязка и безумная поддержка. Фанаты "Бенфики" довели Яремчука до слёз
Капитанская повязка и безумная поддержка. Фанаты "Бенфики" довели Яремчука до слёз
"Это наша земля. Мы здесь дома и не мы к вам пришли" - Усик
"Это наша земля. Мы здесь дома и не мы к вам пришли" - Усик
Странное решение рефери. Боксер Постол потерпел второе поражение подряд
Странное решение рефери. Боксер Постол потерпел второе поражение подряд
Владельцы "Динамо" братья Суркисы покинули Киев
Владельцы "Динамо" братья Суркисы покинули Киев
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16083
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 9756
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6012
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 990
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 3006
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 февраля 2022
Просмотров: 279
Так і розкрутився
– А можна в неділю прийти? Хочу до першого числа закінчити, бо маю ще два замовлення, – каже будівельник Віталій. Робив ремонт у ...
понедельник, 28 февраля 2022 21:46

Свитолина отказалась играть против россиянок и белорусок

  Комментировать
Свитолина отказалась играть против россиянок и белорусок
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась играть против российских и белорусских спортсменок из-за вторжения войск РФ в Украину.

1 марта Свитолина должна была сыграть на турнире в Монтерреи против россиянки Анастасии Потаповой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОК рекомендует не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси

"Нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций – ATP, WTA и ITF. Поэтому мы, украинские игроки, попросили, чтобы ATP, WTA и ITF соблюдали рекомендации МОК и допускали российских и белорусских спортсменов только как нейтральных атлетов, без демонстрации национальных символов, цветов , флаги или гимн.

Соответственно хочу объявить, что завтра не буду играть в Монтеррее и не буду играть ни одного матча против российских и белорусских теннисисток, пока наши организации не пойдут на этот шаг.

Я не виню российских спортсменов. Они не отвечают за вторжение на нашу родину. К тому же я хочу воздать должное всем игрокам, особенно российским и белорусским, которые смело выступили против войны. Их поддержка необходима", – написала Свитолина в Instagram.

Ранее Свитолина заявила, что будет перечислять все свои призовые в пользу ВСУ.

В текущем рейтинге мировых теннисисток Свитолина занимает 15 место.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свитолина отказалась играть против россиянок и белорусок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 144853
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 129200
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 7 Просмотров: 67611
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях Просмотров: 46541
На Киев движутся опасные террористы - МВД
На Киев движутся опасные террористы - МВД 2 Просмотров: 41701
Спорт
Отказались от российских миллионов. УЕФА официально расторг контракт с "Газпромом"
Отказались от российских миллионов. УЕФА официально расторг контракт с "Газпромом" Просмотров: 477
Украинский футболист и его мама погибли от взрыва российской бомбы
Украинский футболист и его мама погибли от взрыва российской бомбы Просмотров: 2691
Полная футбольная изоляция. УЕФА и ФИФА исключили сборную России и российские клубы из всех соревнований
Полная футбольная изоляция. УЕФА и ФИФА исключили сборную России и российские клубы из всех соревнований Просмотров: 819
МОК рекомендует не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси
МОК рекомендует не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси Просмотров: 279
Пример для Ракицкого. Воронин и Ордец покинули Россию из-за начала войны в Украине
Пример для Ракицкого. Воронин и Ордец покинули Россию из-за начала войны в Украине Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
9
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
7
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением
3
Трамп заявил, что молится за украинцев
2
На Киев движутся опасные террористы - МВД
Голосов: 601
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть