Свитолина отказалась играть против россиянок и белорусок

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась играть против российских и белорусских спортсменок из-за вторжения войск РФ в Украину.

1 марта Свитолина должна была сыграть на турнире в Монтерреи против россиянки Анастасии Потаповой.

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"Нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций – ATP, WTA и ITF. Поэтому мы, украинские игроки, попросили, чтобы ATP, WTA и ITF соблюдали рекомендации МОК и допускали российских и белорусских спортсменов только как нейтральных атлетов, без демонстрации национальных символов, цветов , флаги или гимн.

Соответственно хочу объявить, что завтра не буду играть в Монтеррее и не буду играть ни одного матча против российских и белорусских теннисисток, пока наши организации не пойдут на этот шаг.

Я не виню российских спортсменов. Они не отвечают за вторжение на нашу родину. К тому же я хочу воздать должное всем игрокам, особенно российским и белорусским, которые смело выступили против войны. Их поддержка необходима", – написала Свитолина в Instagram.

Ранее Свитолина заявила, что будет перечислять все свои призовые в пользу ВСУ. В текущем рейтинге мировых теннисисток Свитолина занимает 15 место.