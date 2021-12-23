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четверг, 23 декабря 2021 15:27

Свитолина определилась с новым тренером

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Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина назвала имена своих новых тренеров.

В составе команды Свитолиной – тренер Андис Юшко, Гюнтер Бресник как тренер-консультант и тренер по физической подготовке Юрий Жураковский. Вместе с этими специалистами Свитолина проводит тренировочные сборы перед стартом в сезоне-2022, сообщает "Большой теннис Украины".

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Латвийский экс-теннисист Юшко работал как спарринг-партнер и тренер с другими представительницами WTA: Еленой Остапенко и Амандой Анисимовой.

В качестве тренера-консультанта команду украинки пополнил и австрийский тренер Бресник, который с начала этого года тренирует мужа Свитолиной Гаэля Монфиса. В списке бывших подопечных Бресника – Борис Беккер, Патрик Макинрой, Доминик Тим, а также соотечественник Андиса – Эрнест Гулбис.

Автор: Іnstagram.com/elisvitolina
 

В конце сезона 2021 года Свитолина прекратила сотрудничество с Эндрю Бэтлсом.

По результатам прошлого сезона Свитолина опустилась на 15 место. Украинка выиграла бронзовую награду на Олимпиаде.

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