Свитолина не смогла защитить титул на Итоговом турнире

Свитолина проиграла Барти в двух партиях. Фото: рейтер

Украинка Элина Свитолина не сумела защитить прошлогодний титул на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, информирует "sport.ua"

В финальном поединке лучшая украинская теннисистка уступила лидеру мирового рейтинга австралийцы Эшли Барти. Матч длился полтора часа.

Итоговый турнир WTA. Финал

Элина Свитолина (Украина) - Эшли Барти (Австралия) - 4: 6, 3: 6

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Благодаря выходу в финал Свитолина заработала 1080 очков и $ 2 миллина 400 тысяч призовых. Украинка завершит сезон на шестом месте в рейтинге WTA.