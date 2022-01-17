Свитолина и Костюк вышли во второй круг Australian Open

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге Свитолина победила представительницу Франции Фиону Ферро - 6:1, 7:6.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победила россиянку - Цуренко вышла в основную сетку Australian Open

На этой же стадии Костюк одолела другую представительницу Франции Диан Парри - 6:1, 7:6.

Покинула Australian Open Даяна Ястремская, которая в первом круге уступила американке Мэдисон Брэнгл - 1:6, 6:0, 0:5.

В следующем круге Костюк сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо. Свитолина померяется силами с представительницей Франции Гармони Тан.