Свитолина и Костюк вышли во второй круг Australian Open

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом круге Свитолина победила представительницу Франции Фиону Ферро - 6:1, 7:6.
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На этой же стадии Костюк одолела другую представительницу Франции Диан Парри - 6:1, 7:6.
Покинула Australian Open Даяна Ястремская, которая в первом круге уступила американке Мэдисон Брэнгл - 1:6, 6:0, 0:5.
В следующем круге Костюк сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо. Свитолина померяется силами с представительницей Франции Гармони Тан.
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