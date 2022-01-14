Победила россиянку – Цуренко вышла в основную сетку Australian Open

Леся Цуренко в прошлом сезоне много пропустила из-за травмы. Фото: Reuters

Украинская теннисистка 32-летняя Леся Цуренко выступит в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финальном матче квалификации Цуренко победила россиянку Элину Аванесян – 6:4, 6:0.

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Если первая партия прошла в борьбе, то второй сет выиграла украинка в "сухую".

Для победы Цуренко понадобилось чуть больше часа. За матч Леся реализовала семь из восьми брейкпоинтов, проиграв на своей подаче три гейма.

В основной сетке Открытого чемпионата Австралии, кроме Цуренко, сыграют еще четыре украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Старт турнира –17 января.