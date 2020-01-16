Шведский хоккеист забросил фантастическую шайбу в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз" принимает "Нэшвилл Предаторз" была заброшена фантастическая клуба
Форвард гостей Филипп Форсберг забил гол в стиле лакросс, застав врасплох канадского голкипера Майка Смита.
Для шведского нападающего "хищников" эта шайба стала 16-й в нынешнем сезоне, сообщает "Чемпионат"
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Матч между "Эдмонтон Ойлерз" и "Нэшвилл Предаторз" завершился победой хозяев 4: 2.
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