Шведский хоккеист забросил фантастическую шайбу в НХЛ

Шайба Филиппа Форсберга стала 16 в текущем сезоне для шведского форварда. Фото: из открытых источников

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз" принимает "Нэшвилл Предаторз" была заброшена фантастическая клуба

Форвард гостей Филипп Форсберг забил гол в стиле лакросс, застав врасплох канадского голкипера Майка Смита.

Для шведского нападающего "хищников" эта шайба стала 16-й в нынешнем сезоне, сообщает "Чемпионат"

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Матч между "Эдмонтон Ойлерз" и "Нэшвилл Предаторз" завершился победой хозяев 4: 2.