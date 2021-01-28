Швед является замкнутым парнем – тренер "Мехелена"

Швед удивил "Мехелен" в последних играх. Фото Photo News

Главный тренер "Мехелена" Вутер Вранкер прокомментировал последние выступления украинского игрока команды Марьяна Шведа.

"Как будто сейчас у нас появился новый Швед, мы говорим о двух разных игроках. Возможно, ему нужен был тревожный сигнал, который поставил бы его на место. То, как он ведет себя сейчас, невозможно сравнить с тем, что было вначале.

Когда он пришел, то было похоже, что ему не нравилось здесь находиться. Он изолировал себя, почти не улыбался. А сейчас вне поля он вовлечен и идет на контакт. Теперь он стал частью команды. Он участвует во всех упражнениях и разделяет командный дух. Любой, кто занимался спортом, знает, что отношения на поле и вне его тесно взаимосвязаны.

Сейчас Швед спокоен, он замкнутый парень, но есть личности, которые ему нравятся. То, что он интроверт, не проблема, пока он хочет быть частью коллектива и будет выполнять свою работу. Можно увидеть, что он действительно счастлив.

Если Швед продолжит так играть, а мы сможем продлить его пребывание в команде — будет хорошо. Я надеюсь, что все игроки из группы атаки останутся с нами", — приводит слова Вранкена Belgiumsoccer.be.

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Накануне в матче против "Васланд-Беверена" Швед отличился дублем и отдал результативную передачу, принеся своей команде победу - 3:2.