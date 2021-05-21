Суркис рассказал, вернется ли Ярмоленко в "Динамо"

Андрей Ярмоленко третий сезон выступает в АПЛ. Фото: REUTERS

Президент "Динамо" Игорь Суркис не исключает возвращение бывшего капитана 31-летнего Андрея Ярмоленко в команду.

Босс "бело-синих" остается в хороших отношениях с полузащитником сборной Украины и "Вест Хэма".

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"Никогда не говори "никогда". Ярмоленко - один из сильнейших игроков "Динамо" за последнее десятилетие. Мы с ним прошли тяжелый путь - выиграли два чемпионства, играли в группе Лиги чемпионов, а затем продали.

Мы с Андреем в прекрасных отношениях - он приветствует меня со всеми трофеями "Динамо", с днем ​​рождения. Я его поздравляю тоже. Замечу, что я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками, которые играли в "Динамо" - даже с теми, которые сейчас не работают в клубе, ведь всех принять невозможно", - резюмировал Суркис в интервью "Профутбол Digital".

Андрей Ярмоленко выступал за первую команду "Динамо" с 2008 по 2017 годы. Перешел в "Боруссию" Дортмунд за 25 млн. За год немцы продали вингера в "Вест Хэм", но украинец до сих пор не сумел стать игроком основы. По сообщению СМИ, английский клуб хочет избавиться украинца летом.