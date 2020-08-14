Суркис рассказал, почему назначил Луческу тренером "Динамо"

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему назначил Мирча Луческу главным тренером команды.

В первую очередь, босс "бело-синих пригласил румынского тренера за его профессиональные качества.

Если мы перейдем непосредственно к Луческу, я вам скажу следующее: я его взял, потому что он - профессионал. Вот эти распределения, он в конкурирующем клубе тренировал, для него не работают. Я разговаривал с иностранными коллегами, описывал ситуацию, а они мне говорят: что тут такого? Карло Анчелотти тренировал различные команды, противоборствующие. Вот Альберто Дзаккерони тренирует "Интер", затем тренирует "Милан", потом идет в "Ювентус". То есть я рассматривал этот вопрос с профессиональной точки зрения. А меня хотят обвинить, что я хотел насолить "Шахтеру", или что "Луческу" хорошо знает "Шахтер", - отметил Суркис в комментарии "НВ"

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23 июля Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года с возможностью продолжить сотрудничество еще год. Румынский тренер в 2004-2016 годах тренировал "Шахтер"