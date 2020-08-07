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Что делает Луческу с "Динамо"

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Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Владислав Супряга вернулся в "Динамо" после аренды в "Днепре". Фото: ФК "Динамо" Киев

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу проводит подготовку к новому сезону. Учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, динамовцы готовятся на своей базе в Конча-Заспе, а не за границей.

В первую очередь, Луческу собрал всех возможных игроков, которые были на контракте. Новый тренер хочет ознакомиться с возможностями и потенциалом каждого футболиста, находящихся на контракте в клубе. Исключение только составили три молодых игрока - Евгений Смирный, Никита Кравченко и Владислав Дубинчак, которых отправили играть по арендам.

С более 30 игроков Луческу отбирает обойму футболистов, которая будет играть в течение сезона. Изучив потенциал команды, будет проводить летнюю селекцию, проводя точечное усиление состава. Уже после первой двусторонки отдельные молодые игроки были отправлены в молодежную команду, а от услуг некоторых футболистов решили отказаться.

Исходя из видео, которое было в доступе после тренировочной игры и спарринга против "Вереса", Мирча Луческу серьезно перестраивает игры команды по сравнению с тем, что было во времена работы Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко. Новое "Динамо" стало больше похожим по построению игры "Шахтер", когда там работал румынский специалист.

Игроки "Динамо" пытаются играть в быстрый футбол в одно-два касания, не передерживая мяч. Команда почти не задерживается в середине поля, пытаясь как можно быстрее продвигаться к штрафной соперника. Футболисты должны выполнять много беговой работы, предлагая себя при атаках. Должно быть несколько вариантов развития атаки. Футболисты должны находить место между линиями соперника и искать пространство. Одновременно высоко встречать соперника в прессинге.

Игроки "Динамо" пытаются играть в быстрый футбол в одно-два касания, а не передерживая мяч. Команда почти не задерживается в середине поля, пытаясь как можно быстрее продвигаться к штрафной соперника

Акцент в атаке сделан на фланги. При атаке туда должны смещаться футболисты, чтобы создавать численное превосходство и делать удобные передачи в штрафную соперника. В таком футболе больше лучше себя чувствуют быстрые и креативные футболисты - Виктор Цыганков, Владислав Супряга, Микаэль Дуелунд, Георгий Цитаишвили. Пока не совсем принципы новой модели игры усвоили фланговые защитники, которым теперь нужно выполнять несколько иные функции в атаке: не просто подключаться к атакующим действиям, но и уметь их поддержать в позиционной атаке.

Луческу хочет поставить довольно непростую игру, где от футболистов будет требоваться не только физическая подготовка, самоотдача, но и коллективные действия. Первым не выдержал такого уровня ганец Мохаммед Кадири. Футболист очень долго и плохо работает с мячом, совсем не быстр, а подкаты приводят к нарушению правил. Возникли проблемы у капитана Сергея Сидорчука. В игре, когда надо быстро отдавать мяч, страховать соперника и играть на отбор, у него пока проблемы. В противовес Сидорчуку новый футбол раскрывает большой потенциал у Владимира Шепелева. Но все равно, "Динамо" не хватает игрока, который бы вел игру в середине поля.

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Владислав Супряга все громче заявляет о своих амбициях, как потенциально основного форварда команды. У нападающего пока получается лучше понимать принципы футбола Луческу. Благодаря своим скоростным качествам, ему удается быть эффективным не только в реализации, но и игре на команду.

Серьезной проблемой стали травмы. Три центральных защитника - Денис Попов, Артем Шабанов и Никита Бурда - пока не могут работать в общей группе. В прошлом сезоне эти футболисты много также пропустили. Если на них нельзя будет опереться в дальновидной перспективе, то стоит серьезно думать об усилении защиты. Эксперименты с другими игроками на этой позиции ни к чему хорошему не приводят. Беньямин Вербич вернется на поле ближе только к осени. Словенец - ключевой игрок команды и один из лидеров. Собственно для решения проблемы мышечных травм в команду был приглашен итальянский физиотерапевт Диего Лонго. Конечно, ему нужно время.

Серьезной проблемой стали травмы. Три центральные защитники Денис Попов, Артем Шабанов и Никита Бурда пока не могут работать в общей группе

В таком случае не остается ничего, как доверять молодым игрокам. В спарринге против "Вереса" - победа- 3:0 с голами Дуэлунда, Супряги и Де Пены - в центре обороны играли вчерашние футболисты дубля Илья Забарный - Александр Сирота. Они получили свое место только потому, что больше некому было здесь играть. Понятно, что такой вариант обороны маловероятен в официальных матчах и вряд ли будет использовать в течение сезона.

Луческу пока знакомит игроков с собственными принципами игры, изучает возможности имеющихся футболистов. Возможности строить команду у него пока нет из-за кадровых вопросы: часть игроков не работает с командой, а части нужно выиграть конкуренцию, чтобы остаться в команде на новый сезон. Происходит естественный процесс обновления состава. Все старые достижения забыты, каждый должен себя проявить с лучшей стороны. У кого это получается, то и останется в команде. Кто не сможет понять новые требования - будет искать себе новую команду.

25 августа "Динамо" сыграет против "Шахтера" в матче за Суперкубок.

Автор: Сергей Тищенко
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