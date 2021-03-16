Суркис рассказал, почему "Динамо" не покупало игроков зимой

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" не подписывало новых футболистов во время зимнего трансферного окна, потому что наставник команды Мирча Луческу хочет усиливать команду летом.

Президент киевского клуба Игорь Суркис рассказал о трансферных новостях клуба.

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"Я не хочу забегать вперед. Перед нами стоят задачи, к которым мы движемся. Их я озвучил вам. Говорить о летней трансферной кампании я не могу. Зимой многое зависело от Луческу. Селекционная группа предлагала определенное количество футболистов, которых просматривал главный тренер, и принял для себя решение, что если делать трансферы, то делать их летом. Спокойно, решать по каждому футболисту индивидуально, подходит он команде или нет, в частности относительно человеческих качеств. Именно поэтому о летних трансферах пока я не могу говорить", - сказал Суркис в программе "Цыганик Live".

После 18 туров УПЛ "Динамо" лидирует в турнирной таблице, опережая Шахтер на 4 очка. 18 марта "Динамо" сыграет в матче 1/8 Лиги Европы против "Вильярреала". Начало матча в 22:00. В Киеве игра завершилась победой испанцев - 2:0.